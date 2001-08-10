В Поронайском районе жители переходят на газомоторное топливо
Государственная поддержка субсидирования затрат сахалинских автовладельцев ускорила темпы перевода транспорта на газомоторное топливо. Поронайский район подключился к областной программе в 2020 году. Субсидия компенсирует расходы граждан по переоборудованию в размере 100% стоимости услуг, но не более 150 тысяч рублей за один автомобиль.
- Газификацию нам полностью оплатили, соответственно вложения были минимальны. Мы потратились только на перегон автомобиля до Южно-Сахалинска, где нам за сутки установили оборудование, - рассказывает жительница Поронайска, Руфина Зарипова.
Переход на газ помогает автомобилистам экономить на топливе в два раза. Для острова этот вопрос имеет особое значение, так как регион занимает одну из ведущих позиций в стране по цене на бензин.
- Полной заправки хватает доехать с Южно-Сахалинска до Поронайска. После оформления полного пакета документов, автовладельцу выдается бонусная карта. С ней стоимость газомоторного топлива сокращается вдвое, а сейчас дорога до Южно-Сахалинска обходится в 600 рублей. На бензине такая поездка выходит в разы дороже, для нас эта разница очень ощутима,- продолжает делиться информацией, Руфина Зарипова.
Среди преимуществ, стоит отметить и снижение транспортного налога. Теперь все участники государственной программы, использующие природный газ в качестве моторного топлива, уплачивают транспортный налог в размере 50 % от налоговых ставок.
Напомним, что передвижной автомобильный газовый заправщик уже прибыл в район. Продолжается обустройство специализированной площадки под его установку и подготовка разрешительной документации. После чего он будет введен в эксплуатацию.
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