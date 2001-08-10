Южносахалинцы смогут отдать голос за благоустройство общественных пространств

С 26 апреля по 30 мая пройдет голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Жители областной столицы смогут высказать мнение о том, какую из трех общественных территорий нужно благоустроить в первую очередь.

Напомним, цель проекта - сделать город более комфортными для его жителей и максимально вовлечь граждан в принятие решений по вопросам благоустройства.

Онлайн голосование будет проводиться на платформе https://65.gorodsreda.ru. Свой голос южносахалинцы смогут отдать за одно из трех общественных пространств. Так, один из проектов, который предлагается реализовать в следующем году — благоустройство территории, прилегающей к зданию бывшей мэрии Тойохары на Коммунистическом проспекте. Организовать общественное пространство планируется с учетом расположения постройки в центральной части города и его исторических особенностей. В частности, будут сохранены зеленые насаждения и фундамент памятного знака, установленного более ста лет назад.

Также в голосовании примет участие проект обустройства сквера Авиаторов на пересечении пр. Мира и ул. имени И.П. Куропатко. Проектом предусматривается создание мемориального пространства с реконструкцией постамента самолета Ан-24. Как отмечают специалисты департамента архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска, сквер, расположенный в непосредственной близости к воздушной гавани, позволит повысить узнаваемость города. Объект, посвященный столетию гражданской авиации Российской Федерации, станет местом притяжения для жителей и гостей Южно-Сахалинска, интересной городской локацией для фото.

Еще одно общественное пространство, которое может появиться в областной столице в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» - сквер на пересечении улиц Пограничная и Комсомольская. Как отмечает заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Яна Ермакова, объект станет украшением нового микрорайона и местом отдыха для жителей. Проектом предусматривается озеленение территории, установка малых архитектурных форм.

Проект благоустройства общественной территории, который наберет наибольшее количество голосов, получит финансирование и будет реализован уже в следующем году.

Принять участие в голосовании могут южносахалинцы от 14 лет и старше. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе 65.gorodsreda.ru. Инструкция размещена на официальном сайте администрации города (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/4198/2315 ). Результаты голосования станут известны в июне.