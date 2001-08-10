В Сахалинской области проходит командно-штабное учение по ликвидации последствий паводков и лесных пожаров

В период с 13 по 15 апреля МЧС России проводит Всероссийские командно-штабные учения по отработке вопросов, связанных с обеспечением безопасного пропуска весеннего половодья и паводков, а также с защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров. К проведению тренировки привлекаются территориальные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления Сахалинской области.

Цели учения - совершенствование знаний и практических навыков руководителей, органов управления и сил Сахалинской территориальной подсистемы РСЧС и МЧС России по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и восстановлению условий жизнедеятельности населения, отработка приемов и способов защиты населения, проверка планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС.

Тренировка проходит в несколько этапов. На первом этапе отрабатываются вопросы приведения органов управления и сил РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период и пожароопасный сезон.

На втором и третьем этапах тренировки, 14 - 15 апреля, планируется отработать практические действия по защите населенного пункта от паводка, а также организации и порядка применения сил и средств при ликвидации последствий лесного пожара.

При получении сигнала об условной чрезвычайной ситуации, все силы и средства подразделений МЧС России и муниципальных звеньев РСЧС были приведены в готовность к действиям по предназначению. В Главном управлении МЧС России по Сахалинской области создан оперативный штаб, основной задачей которого стала координация действий по обеспечению безопасности населения, мониторингу и анализу складывающейся обстановки.

Кроме того, прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Сахалинской области по оценке обстановки на территориях и постановке задач главам муниципальных образований по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В районы условных ЧС будут направлены оперативные группы центров управления в кризисных ситуациях территориальных органов МЧС России, пожарно-спасательных гарнизонов, подразделения федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований, где спасатели отработают практические действия по локализации ЧС и минимизации их последствий.