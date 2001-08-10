Света сегодня не будет в некоторых домах Южно-Сахалинска

Плановые работы на сетях ведет ПАО «Сахалинэнерго». До 17.00 света не будет по пр. Мира, 391, 391-а, 391-б, 391в, 393, 393-а, 393-б, а также в ряде домов в пл. районах Луговое, Новоалександровск и др.

Полный список адресов отключений размещен на сайте организации (http://sakh-frs.ru/?style=0&nav=2), также оперативные данные можно получить по телефону диспетчерской: 782-782.

С 13.30 до 16.00 МУП «Электросервис» будет проводить ремонтно-восстановительные работы по пр. Мира, 278, 278а, 280, 280а, ул. Емельянова, 27, 29, 31. Телефон диспетчерской: 23-66-46.

Ремонтно-восстановительные работы в нескольких районах ведет Сахалинская коммунальная компания.Уточнить информацию об отключениях тепла можно на сайте организации в разделе «Оперативная сводка отключений» (https://skk65.ru/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=255) либо в диспетчерской службе по телефону 72-30-13.

По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую МКП «Городской водоканал» по телефону: 72-32-40.

Телефон диспетчерской службы департамента городского хозяйства Южно-Сахалинска: 300-475.