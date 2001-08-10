Тихоокеанское
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12:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Условный пожар ликвидировали в детском саду в Александровск-Сахалинском

Условный пожар ликвидировали в детском саду в Александровск-Сахалинском

13 апреля работники Александровск-Сахалинского пожарного отряда провели пожарно-тактическое занятие. По легенде, пожар возник на втором этаже детского сада.

Не сумев справиться с условным пожаром первичными средствами пожаротушения, персонал дошкольного учреждения провёл эвакуацию. После того, как пожарные убедились в отсутствии в помещении нуждающихся в спасении людей, сосредоточили свои силы на ликвидации «пожара».

Всего в пожарно-тактическом занятии приняло участие 6 человек личного состава и 2 единицы техники. Подобные мероприятия позволяют на практике совершенствовать профессиональные знания и умения. Проводятся в соответствие с планом профессиональной подготовки противопожарной службы Сахалинской области на 2021 год.

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