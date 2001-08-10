По поручению Валерия Лимаренко в Охинском районе формируют трехлетнюю программу развития
Новому главе муниципалитета Елене Касьяновой поставлена задача проработать план действий, направленный на повышение качества жизни.
– Люди, проживающие в муниципалитете, нуждаются в комфортном жилье, дорогах, качественных коммунальных услугах и благоустроенной городской среде. Акцент необходимо сделать на вопросах переселения из аварийных домов, поскольку проблема не решалась долгие годы. Администрации района предстоит вплотную заняться всем этим, а региональные министерства окажут поддержку, – отметил Валерий Лимаренко.
По словам Елены Касьяновой, документ о развитии Охинского района на ближайшие три года уже формируется и в ближайшее время будет представлен губернатору.
Напомним, в Охинском районе свыше 160 тысяч квадратных метров жилфонда признано аварийным. Это 60 домов, 6 из них уже расселили. В оставшихся проживают более 7 тысяч человек. Все они должны отпраздновать новоселье до конца 2024 года. Основные объемы финансирования на расселение поступят по линии Фонда содействия реформированию ЖКХ. Такие договоренности были достигнуты в конце прошлого года по итогам рабочей поездки в Охинский район Валерия Лимаренко, главы наблюдательного совета Фонда Сергея Степашина и гендиректора Фонда Константина Цицина.
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