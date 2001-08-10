В селе Холмского района капитально отремонтируют дорогу в рамках нацпроекта

Работы в этом году проведут на участке главной дороги Чехова протяженностью около 1,5 километров.

Подрядчик – АО «СУ-4» на сегодняшний день выполнил устройство наружного освещения трассы. В скором времени здесь появится новая дорожная одежда. Особое внимание уделяется безопасности дорожного движения. На участке устроят тротуары с перильным ограждением, пешеходные переходы. Предусмотрены автобусные остановки с заезднымикарманами и автопавильонами.

– Сейчас дорога у нас разбитая – ни пройти, ни проехать. Ждем ровного асфальта. Хорошо, что будут тротуары. Для пешеходов так безопаснее, – сказал житель села Чехов Владимир Коробков.

Строительный контроль на объекте с подтверждением качества выполняемых работ осуществляет ООО «Азимут».

Капитальный ремонт на участке региональной трассы Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск проводится благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», который инициировал Президент Владимир Путин. В этом году по нацпроекту на Сахалине запланировано уложить почти 130 тысяч квадратных метров асфальта. Твердое покрытие обретут более 15 километров островных дорог.

В порядок приведут главные автодороги не только в Чехове, но и селах Новосибирское Холмского района и Красногорск – Томаринского. В Южно-Сахалинской городской агломерации обустроят северо-западный объезд, а также заасфальтируют участки на улицах Ленина, Украинской, 4-ой Железнодорожной, Советской.