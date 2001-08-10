Надземные переходы по проспекту Мира в Южно-Сахалинске будут обновлять

Специалисты администрации Южно-Сахалинска провели комиссионное обследование надземных пешеходных переходов по проспекту Мира. Сейчас вырабатывается комплексное решение по их содержанию и благоустройству. Сносить надземные переходы не будут, но и не оставят в текущем состоянии.

По поручению мэра города Сергея Надсадина профильными структурами проведена соответствующая работа по решению судьбы надземных переходов, к состоянию которых участились обращения от граждан.

Специалистами департамента архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска осуществлен комиссионный выезд на объекты. Получена проектная документация по устройству надземных пешеходных переходов от ГКУ «Управление Сахалинавтодор». В настоящее время эксперты готовят архитектурные решения по улучшению внешнего облика конструкций надземных переходов.

Одновременно прорабатывается вопрос усиления мер безопасности, в частности об установке камер видеонаблюдения. МКУ «Управления по делам ГО и ЧС Южно-Сахалинска» проведено обследование вышеуказанных объектов, по итогам которого выработано техническое решение по установке систем слежения, прорабатывается вопрос с выделением финансирования.

Специалисты едины во мнении - необходимо демонтировать листы синего поликарбоната, не отвечающие ни эстетическим, ни соображениям безопасности. Планируется сделать конструкции открытыми, предварительные эскизы нового облика надземных пешеходных переходов подготовят к началу мая. С ними администрация города познакомит горожан через СМИ.