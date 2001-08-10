В Аниве прошла встреча с будущими переселенцами из ветхого и аварийного
Мэр округа Артём Лазарев и представители компании застройщика - ООО "Лиго-Дизайн" рассказали об основных условиях реализации программы переселения и ответили на вопросы. Больше всего анивчан интересовало качество будущего жилья, планировка помещений, благоустройство придомовой территории. Будущим новоселам рассказали, что дома будут монолитными, с плоской крышей межквартирными стенами, выполненными из газоблока. Цветовые решения отделки фасадов анивчанам предложили на выбор – светло-серые тона или ярко-желтые вставки.
В рамках договоренностей, достигнутых во время рабочей поездки губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко по Анивскому району подрядная организация развернула строительную площадку на ул. Транспортной и до конца апреля приступит к земляным работам.
В связи с большим интересом к планировке будущих квартир, используемым технологиям и материалам стороны решили в ближайшее время организовать серию встреч с участием представителей подрядчиков, в том числе и на строительной площадке. Немало вопросов касалось инфраструктуры и общественного транспорта.
В ходе обсуждения со специалистами на большинство вопросов были даны подробные консультации. Проведение новых встреч намечено на ближайшее время. Вопросы, требующие дополнительной проверки, будут рассмотрены отдельно, на личных приемах граждан, которые мэр и его заместители проводят каждый месяц.
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