Сахалинцев приглашают принять участие в десятой «Библионочи»
Ежегодная акция «Библионочь» в 2021 году пройдет в России уже в десятый раз. Библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и культурные центры страны 24 апреля представят свои тематические мероприятия, посвящённые науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в космос. Тема «Библионочи» в этом году — «Книга — путь к звездам!».
Библиотеки Сахалинской области присоединятся к акции и представят вниманию читателей увлекательные программы для всех возрастных категорий и предпочтений.
Например, в программе главной библиотеки островного региона заявлены: планетарий на подушках, виртуальные экскурсии, мастер-классы по линогравюре и управлению дроном, онлайн-встреча с писателем-фантастом Геннадием Прашкевичем, светомузыкальное шоу «Юрьева ночь», а также концерт популярной молодёжной группы Uncle Band. Любителям краеведения расскажут об истории Городского парка культуры и отдыха, носящего имя великого космонавта Юрия Гагарина. Кроме того, среди самых активных участников «Библионочи» в областной библиотеке будет проведен розыгрыш бесплатных билетов в Сахалинский Международный театральный центр им. Чехова, Сахалинский областной театр кукол, Сахалинский зооботанический сад, а также на полёт в аэротрубе аэродинамического комплекса ЦТВС.
Южно-Сахалинская ЦБС отправит читателей в космическое путешествие «Вперед к далеким планетам», проведет ряд игровых программ и тематических площадок.
Не менее насыщенная программа ждет сахалинцев в муниципальных образованиях. Специалисты ПоронайскойЦБС запланировали 36 мероприятий в рамках всероссийской библиотечной акции. Среди прочих –поэтический флешмоб «Звездное небо», интеллектуальные игры и творческие мастерские. Жителей Александровск-Сахалинского ждут мастер-класс по робототехнике «Фабрика гениев», а также косплей-дефиле «Парад звезд».
Яркой «Библионочь» будет и в Смирныховском районе. В детской библиотеке для ребят проведут звездный мультпарад, творческий час «Мы рисуем космос» и занятия занимательной лаборатории. Воспоминаниями «Он сказал: «Поехали!» о полете Юрия Гагарина поделятся жители Холмского района, а в Невельске устроят космическую вечеринку Just Dance.
«Библиосумерки» пройдут в Анивской, Долинской и Охинской ЦБС. Итоги тематических конкурсов творческих работ подведут в библиотеках Макаровского и Тымовского районов.
Виртуальные викторины, различные мастер-классы, обзоры книжных выставок и тематические лекции пройдут в Томаринской, Углегорской, Корсаковской, Курильской, Северо-Курильской и Южно-Курильской библиотеках.
Ногликская ЦБС предложит гостям «Библионочи» стать сотрудниками космической лаборатории, попробовать себя в роли пилота гоночной машины и сразиться в интеллектуальной игре «Слабое звено».
Подробная программа мероприятий «Библионочи-2021» представлена на сайте СахОУНБ.
Начало акции в 18.00. Вход свободный. Телефоны для справок: +7 (4242) 45-25-28, 45-25-21.
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