С 15 апреля в Сахалинской области объявлен пожароопасный сезон

Постановлением регионального правительства он устанавливается во всех муниципальных образованиях.

– Это значит, что все службы, осуществляющие контроль в данной сфере, будут находиться в режиме полной готовности. Кроме того, организуем работу с жителями, направленную на профилактику возникновения лесных пожаров, – рассказала Анна Михеева, руководитель агентства по делам ГО ЧС и ПБ Сахалинской области.

Так, в течение всего пожароопасного сезона сахалинцам и курильчанам запрещается разводить костры и использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест.

Мусор, траву, листву, а также другие отходы и материалы разрешено сжигать только в определенных местах и способами, которые установили органы местного самоуправления.

Особая ответственность возложена на владельцев земельных участков и территорий СНТ. Они обязаны проводить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы. Запрещается устраивать свалки горючих отходов.

Чтобы избежать возникновения пожара и дальнейшего распространения огня, необходимо соблюдать бдительность. Нельзя разводить костры ближе 50 метров от зданий и сооружений, сжигать траву и мусор на сельскохозяйственных полях, захламлять противопожарные разрывы и прилегающую к строениям территорию, перегораживать дороги и проезды к объектам и источникам противопожарного водоснабжения.

В случае установления особого противопожарного режима, использование открытого огня строго запрещено. За несоблюдение требований пожарной безопасности грозит административная и уголовная ответственность.

Отметим, при пожаре необходимо звонить по единому номеру вызова экстренных служб – 112.