Дорожники взяли в работу сообщения от волонтеров по дефектам полотна

В Южно-Сахалинске продолжаются работы по текущему ремонту городских дорог. Наряду с плановым восстановлением асфальта особое внимание специалисты уделяют устранению ям и выбоин, которые на интерактивной карте отмечают волонтеры и неравнодушные горожане.

Напомним, с инициативой ее запуска выступил глава региона Валерий Лимаренко.

С понедельника добровольными помощниками дорожных служб выявлено более 140 проблемных участков на городских дорогах. Из них, как рассказал директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства Игорь Калашников, подрядчики уже устранили 80. Могли бы больше, но работы застопорил вчерашний дождь.

- Сегодня погода позволяет и мы продолжаем. Вышли термос-бункеры. Литым асфальтом планируем до конца дня восстановить покрытие на участке ул. Академической. Данные, поступающие от волонтеров, мы аккумулируем, ранжируем заявки и в порядке их приоритетности запускаем в работу. Естественно, мы своими силами также ведем мониторинг, но помощь весьма актуальна: так оперативнее сможем спланировать и выполнить больший объем дорожного ремонта, - пояснил Игорь Калашников.

Включиться в работу можно с помощью сервиса "Сахалин.онлайн". На интерактивном ресурсе открыли категорию: ненадлежащее содержание автомобильных дорог. Интерактивная карта доступна по ссылке: https://map.сахалин.онлайн.