Сахалинские студенты добавили красок в городской пейзаж

Третий день фестиваля «Студенческая весна» оставил свой яркий след на территории арт-резиденции «Маяк». Именно здесь проходила работа площадки «Стрит-арт». Направление «Стрит-арт» впервые появилось в программе студвесны, но уже можно сказать, что запуск номинации вышел довольно успешным.

Студенческие команды получили только основную тему – «Краски города», в остальном же художников ни в чем не ограничивали. Это дало шанс участникам реализовать свои творческие идеи так, как они хотели. На всю работу участникам студвесны дали три часа, и, несмотря на столь короткий срок, результаты оказались впечатляющими. Все арт-инсталляции получились очень разными, яркими и классными! Было видно, что ребята вложили всю душу в свои работы, которые вряд ли оставят кого-то из зрителей равнодушным.

«Решили поучаствовать именно в этом направлении, захотелось попробовать что-то новенькое. Хотя общей темой были «краски города», просто рисовать ночной город в огнях скучно. Поэтому решили нарисовать путника, который как бы смотрит на наш город с одной из высоких точек вокруг него. Собственно, поэтому нашу инсталляцию решили так и назвать – «Путник», – рассказали студентки Южно-Сахалинского педагогического колледжа Алина Трусова и Анастасия Ковыга.

Инсталляции останутся на территории арт-резиденции «Маяк» еще на две недели, поэтому каждый житель города сможет посмотреть на работы участников «Студенческой весны» вблизи и сфотографироваться на их фоне.