Тихоокеанское
информационное агентство
15 Апреля 2021
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08:55, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Тюрьму нового типа хотят создать в России

Тюрьму нового типа хотят создать в России

Министр юстиции Константин Чуйченко сообщил о подготовке ведомством пилотного проекта по созданию тюремного комплекса нового типа, сообщает RT.

"Одной из ключевых задач является реализация проекта по созданию объединённого учреждения нового типа уголовно-исполнительной системы, - заявил Чуйченко 14 апреля в ходе коллегии ведомства. - Мы готовим пилотный проект по созданию такого учреждения, которое сосредоточит в себе и исправительные учреждения, и следственный изолятор. В таком учреждении важно создать все условия для работы судов, следователей, органов прокуратуры, адвокатов, общественных организаций".

По словам министра, данное учреждение будет вмещать до 3 тыс. человек с разными режимами содержания. Чуйченко указал на необходимость обеспечения транспортной доступности нового комплекса.

В ОНК Москвы в этой связи напомнили, что правозащитники ранее предлагали построить новый тюремный комплекс с залами судебных заседаний.

"Сегодня в ОНК регулярно поступают жалобы от заключённых СИЗО на то, что перевозки в суды занимают более трёх часов в один конец и столько же обратно, а кроме того, им приходится проводить по несколько часов в сборных камерах до отправки в суды и столько же после возвращения", - пояснил RT правозащитник.

Кроме того, на коллегии Минюста Чуйченко в своём докладе указал на необходимость создания такого механизма, чтобы родившиеся в СИЗО дети оставались вместе с матерями.

"В колонии срок нахождения малыша с матерью можно продлить вплоть до освобождения осуждённой, но в СИЗО пока такого механизма нет. И это необходимо исправить", - заявил министр.

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