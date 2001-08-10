Сергей Байдаков: Отремонтировать дорогу в Томари необходимо до конца мая

Сегодня первый заместитель губернатора Сахалинской области – руководитель администрации губернатора и регионального правительства осмотрел асфальтированный участок улицы Октябрьской. По поручению Валерия Лимаренко уже в ближайшие дни здесь начнут ямочный ремонт дороги. Средства на проведение работ направили из областного бюджета.

– Дорога находится в плохом состоянии. Никаких ям здесь быть не должно. Ремонт необходимо провести в кратчайшие сроки. Важно, чтобы автолюбители города чувствовали себя комфортно, – отметил Сергей Байдаков.

Длина участка – 1,4 километра. Дефектная ведомость по нему уже составлена.

– Часто приходится здесь ездить. Считаю, такое состояние трассы просто недопустимым. Её, конечно, нужно подлатать. Очень рад, что здесь начинаются работы. Правильное решение, – отметил житель города Сергей Медведев.

Также ямочный ремонт дорог до конца мая выполнят на улице Антона Буюклы.

Напомним, по инициативе Валерия Лимаренко финансирование на содержание областных дорог увеличено в 6 раз. Это стало возможным благодаря перераспределению средств регионального бюджета, которые высвободились после передачи в федеральную собственность трассы «Южно-Сахалинск – Оха».

Кроме того, все районы области подключились к цифровому поиску дорожных дефектов. С помощью сервиса Сахалин.онлайн неравнодушные жители региона могут сообщать информацию о ямах на проезжих частях. Благодаря этим сведениям будет составлена цифровая карта дефектов дорог – устранить изъяны на всех участках поручено к 1 июля. Первыми к инициативе подключились волонтеры и жители Южно-Сахалинска. За последние 2 недели они обнаружили на дорогах более 200 дефектов.