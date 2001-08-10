Участок улицы Буюклы закрыли на ремонт

Улица Буюклы на участке от пр. Мира до ул. Комсомольской в Южно-Сахалинске закрыта на ремонт. Кроме того, запрещен поворот с ул. Буюклы на ул. Музейную. Ограничения продлятся ориентировочно до 22.00 пятницы.

Силами сотрудников завода Федотова 15-16 апреля здесь проводится ремонт с заменой основания в местах пучинистых грунтов с последующим асфальтированием. В связи с чем, дорога для движения будет закрыта.

Несмотря на ремонтные работы, проезд для жителей дома №119 по пр. Мира и к начальной школе №7 будет обеспечен.