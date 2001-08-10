Южносахалинцев приглашают на общегородской субботник

Жителей Южно-Сахалинска и планировочных районов, а также коллективы предприятий и организаций приглашают 17 апреля присоединиться к первому общегородскому субботнику, который стартует в 10.00.

По информации управления мониторинга городского хозяйства, планируется, что в этот день на уборку, помимо мобилизованных бригад коммунальных служб, выйдут сотрудники регионального правительства, администрации Южно-Сахалинска и федеральных структур. Также будет задействовано около 200 единиц техники. В рамках субботника приведут в порядок места общего пользования: скверы и парки, берега рек, территории жилых районов.

Отметим, что многие жители Южно-Сахалинска выразили желание после общегородского субботника также навести чистоту и в своих дворах. Поэтому администрация города просит управляющие организации продлить выдачу инвентаря горожанам до 15.00 и разместить объявления, где желающие могут получить мешки для сбора мусора, перчатки, метлы, грабли. Уточнить за какой управляющей компанией закреплен жилой дом можно на официальном сайте мэрии http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1082.

Кроме этого, предприятия и организации островной столицы могут оставить заявку на получение инвентаря в департаменте городского хозяйства по телефону 300-461 (доб. 5, 9, 12). Сделать это необходимо до 16.00 16 апреля.

Обращаем внимание, если 17 апреля погодные условия будут неблагоприятными, проведение генеральной уборки перенесут на 30 апреля - с 12.00 до 16.00.

Напомним, на территории Южно-Сахалинска, помимо общегородских субботников, запланированных на 17 и 24 апреля, проходят и «чистые пятницы». В эти дни полигон ТБО будет бесплатно принимать мусор от хозяйствующих субъектов и физических лиц. Чтобы вывезти мусор в другие дни в течение апреля необходимо оставить заявку по телефону: 300-461 (доб. от 2 до 11).

В рамках месячника чистоты до конца апреля одно из предприятий принимает от населения на утилизацию автомобильные покрышки. Необходимо только предварительно записаться с 9.00 до 17.00 по телефону +79140970469.