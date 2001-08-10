40 томаринских семей переедут в комфортные квартиры в этом году

Во время рабочей поездки в Томаринский район первый заместитель губернатора Сергей Байдаков проконтролировал ход строительства пятиэтажки и встретился с будущими новоселами.

– Важно, что у людей есть возможность осмотреть свои квартиры и высказать замечания подрядчику. Эту традицию завел губернатор Валерий Лимаренко. Обязательно получать обратную связь от будущих жильцов: что им нравится или не нравится. До заселения дома все пожелания будут учтены, – сказал Сергей Байдаков.

Дом по улице Антона Буюклы, 14 в Томари начали строить в октябре 2019 года. Сдать его планируется в июле этого года. Пятиэтажка готова уже более чем на 80 процентов – идет внутренняя отделка и устройство инженерных сетей. Квартиры сдадут «под ключ» с современным ремонтом, сантехникой, электрикой.

Александр Титук сегодня осмотрел свою будущую квартиру и остался доволен.

– Нравится планировка, к ремонту претензий нет. Сейчас живем в двухквартирном деревянном доме с печным отоплением. Ремонтировали его последний раз еще в советские годы. Жить там уже невозможно. Мы с женой очень ждем переезда. У нас ребенок-студент. Надеюсь, летом прилетит на каникулы уже в новую квартиру, – поделился житель Томари.

Томаринский район – один из лидеров на Сахалине по решению вопроса аварийного жилья. Ускоренными темпами планируется расселить 11,7 тысячи квадратных метров жилфонда, признанного непригодным на 1 декабря 2020 года. Новоселье должны отпраздновать 572 человека.

В декабре прошлого года сдали два дома в Ильинском – на 48 и на 32 квартиры. Сейчас продолжается строительство двух домов в Красногорске – на 44 и на 48 квартир. Сдать их планируется в осенью этого года.

В прошлом году на Сахалине и Курилах расселили 131 тысячу непригодных для проживания «квадратов». Как пилотный регион Сахалинская область получила федеральную поддержку, чтобы в сжатые сроки полностью закрыть вопрос аварийного жилья. В 2021-2026 годах ускоренными темпами планируется расселить 641 тысячу квадратных метров аварийного жилья. Новоселье должны отпраздновать почти 30 тысяч человек.