Городской парк приглашает принять участие в акции посвященной памяти ветеранов

Городской парк объявляет о начале акции «Платочек памяти» посвященной участникам Великой Отечественной войны.

Символом памяти и безмерной признательности отваге, и подвигам наших предков станут платки, созданные руками сахалинцев.

Присоединиться к участию в акции и почтить память тех, кто сражался за нашу Великую Родину, сможет каждый желающий.

Для участия в акции, необходимо:

Сделать «Платочек памяти» и принести его до 25 апреля в центр досуга «Теремок» по адресу: Коммунистический пр. 2.

На отдельном листке записать фамилию, имя автора платочка и контактный телефон.

А для того, чтобы создать «Платочек памяти» понадобится ткань размером 40*40 см.

Белая ткань — для участников Великой Отечественной Войны, которые пропали без вести.

Красная ткань — для участников Великой Отечественной Войны, которые погибли во время войны.

Голубая ткань — для участников Великой Отечественной Войны, которые ушли из жизни в мирное время.

На платке нужно написать фамилию, имя и отчество родственника; дату рождения и год, когда он погиб (если они известны); звание (если оно известно).

Пожеланию можно украсить платочек — сделать аппликацию в виде цветов, звезды, танка или самолета. Платки могут украшаться георгиевскими лентами и другими атрибутами военной тематики (на усмотрение участников акции)

Более подробно как изготовить «Платочек памяти» можно посмотреть в видео мастер-классе (https://youtu.be/0HLC-6TaPE8, https://www.youtube.com/watch?v=OdNrp8l03E8).

Также, по выходным в центре досуга «Теремок» пройдут бесплатные мастер-классы по изготовлению платочков, в которых смогут принять участие все желающие.

Расписание мастер-классов:

17 апреля (суббота) - в 15:00;

18 апреля (воскресенье) - в 13:00;

24 апреля (суббота) - в 15:00;

25 апреля (воскресенье) - в 13:00.

Справки по телефону: 25 33 82.

К памятной дате Дня Победы, все платочки будут сшиты в единое полотно. 9 мая 2021 года на территории городского парка им. Ю. Гагарина состоится торжественное шествие всех участников акции.