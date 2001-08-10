Жителей Сахалинской области приглашают к участию в акции «Бессмертный полк»

Шествие «Бессмертного полка» включено в общий план мероприятий по празднованию 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, как одно из главных наиболее массовых мероприятий. В Сахалинской области акция запланирована во всех административных центрах муниципальных образований, а также в крупных населенных пунктах.

В Южно-Сахалинске сбор участников шествия начнется в 9.00 в западной части площади Победы. Мероприятие состоится по окончанию военного парада. Колонна пройдет по площади Победы, улице Горького, Коммунистическому проспекту. Конечная точка – стадион «Космос» городского парка культуры и отдыха.

Региональный штаб движения приглашает всех желающих поучаствовать в шествии «Бессмертного полка России». 25 апреля для помощи в подготовке к акции начнет работать горячая линия. Сахалинцы могут задать вопросы в рабочие дни по телефону: 8(4242) 31-26-82 (добавочный 3).

Организации, желающие участвовать в шествии своими коллективами, должны подать заявку в региональный штаб. В ней указывается официальное наименование организации, планируемое количество участников, ФИО координатора и его контактный телефон. Заявки следует направлять на электронную почту: militer@mail.ru или region65@ polkrf.ru.

Штаб движения прогнозирует, что в шествии 9 мая в Южно-Сахалинске смогут принять участие от 3 до 7 тысяч человек. Организаторы призывают этих граждан принять меры индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции.

Напомним, «Бессмертный полк» – добровольное негосударственное неполитическое народное движение, главным смыслом которого является сохранение личной семейной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участие в акции добровольное, для граждан не существует записи или квот. Организаторы отмечают, желательно, чтобы в «Бессмертный полк» приходили всей семьей. В колоннах ключевым элементом, символизирующим личную память, является портрет ветерана (фронтовика, труженика тыла, блокадника, ребенка войны, узника концлагеря, подпольщика и партизана) в руках его прямых потомков или родственников.