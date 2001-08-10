Тепла не будет в десятках домов Южно-Сахалинска

Причина – три крупных порыва на Комсомольском коллекторе. Во время производства ремонтных работ возможно появление парового облака – горожан просят не волноваться.
Тепла не будет с 09:00 до 15:00 по следующим адресам:
Горная, дома: 9, 9а, 9б, 9в, 11, 11а, 8(корпус:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8); Озёрная, дома: 2А, 2Б;
Фабричная, дома: 14а, 14, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 19а, 18, 20, 8; Детская, дома: 8а, 8б, 12, 16а, 18а, 20, 22, 24а, 6а; пер.Озёрный, дома: 4, 6, 8; Комсомольская, дома: 111, 121, 151, 151а, 153, 153а, 155, 155а, 157, 157а, 159, 161, 165, 167, 167а, 169, 191, 193, 195, 188; проспект Коммунистический, дома: 8, 1, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21а, 21б; проезд Спортивный, дома: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 9а, 11а, 1Б; Тихоокеанская, дома: 14а, 14, 16, 16а, 20а, 22, 24, 26, 28, 27, 29, 32, 34, 2, 4, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12а, 12; пер.Октябрьский, дома: 8; Антона Буюклы, дома: 4, 4а;
пр.Победы, дома: 39, 39а, 41, 35, 33, 31, 29, 19, 23, 21, 25а, 17, 15, 7а, 7, 5, 9, 9б, 4, 6, 6а, 6б, 6в, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 10б, 26а; Анкудинова, дома: 1, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 17а, 3б;
Горького, дома: 12, 14, 14а, 14б, 16, 18, 20, 2, 2а, 18а, 20а, 22; Поповича, дома: 25, 14, 13б, 18, 18а, 20а, 22а, 22, 19, 24а, 21.
Об ограничениях теплоснабжения и горячего водоснабжения можно узнать на сайте Сахалинской Коммунальной Компании в разделе «Оперативная сводка отключений» и по телефону диспетчерской 72 30 13.