В Южно-Сахалинске выбирают седьмой сквер для благоустройства по федеральному проекту

Южно-Сахалинск продолжает участвовать в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого в этом году будет выбрано для благоустройства еще одно общественное пространство областного центра.

С 2017 года по проекту «Формирование комфортной городской среды» в Южно-Сахалинске благоустроены шесть общественных пространств. Это скверы, расположенные вдоль улицы Сахалинской: Рудановского, Головнина и Невельского, а также вдоль проспекта Победы : Аллея энергетиков и сквер им. А.С. Пушкина.

Завершаются работы по реконструкции сквера Пограничников на перекрестке ул. Ленина и Пограничной. Это масштабный проект, поэтому работы разделили на два этапа. После реконструкции южносахалинцы получат современную тематическую зону отдыха для семейного досуга и занятий спортом. Работы завершатся до конца мая, и горожане уже с нетерпением ждут открытия сквера.

- Я живу рядом, и мы с внучкой там часто гуляли. Уже почти целый год он закрыт на ремонт. Ждем, когда откроют, - говорит горожанин Владимир Синакин.- Еще я часто хожу через сквер Пушкина и на работу, и еще взять книги из шкафчика, который здесь установлен. Читаю и возвращаю обратно. Согласен, что наш город развивается, и скверы становятся более комфортными и благоустроенными.

- Жду открытия сквера Пограничников, чувствую грандиозное там что-то хотят сделать, - рассказал южносахалинец Александр Будоров. - Про программу «Комфортная среда» я пока не слышал. Но из вариантов, которые мне озвучили, наверное, выбрал бы сквер возле бывшей мэрии Тойохары, это центр города и было бы красиво его там обустроить.

- Аллея энергетиков и сквер Пушкина у нас красивые. Много деревьев. Я уже очень долго живу в этом районе. И еще нам в прошлом году во дворе такие хорошие детские площадки сделали. Сейчас особенно много чего в городе делают, - поделилась горожанка Александра Слепова.

Напомним, в этом году южносахалинцам предложено выбрать одно из трех предлагаемых к благоустройству мест: сквер Авиаторов (Хомутово); территория, прилегающая к зданию бывшей мэрии Тойохары (Коммунистический проспект); пространство юго-восточнее пересечения улиц Пограничной и Комсомольской.

Голосование за объекты благоустройста пройдет с 26 апреля по 30 мая на единой федеральной платформе 65.gorodsreda.ru. Общественная территория, набравшая наибольшее количество голосов, будет благоустроена уже в следующем году. Принять участие в голосовании могут южносахалинцы от 14 лет и старше. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе 65.gorodsreda.ru. Инструкция размещена на официальном сайте администрации города (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/4198/2315 ).

Напомним, цель федерального проекта - сделать города более комфортными для жителей и максимально вовлечь их в процесс благоустройства.