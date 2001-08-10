Сахалинский минспорт поздравил Николая Наумова со 102-летием

Заместитель министра областного минспорта Артем Подшивалов поздравил Николая Наумова с днем рождения. Сегодня сахалинскому ветерану исполнилось 102 года.

Ветеран Великой Отечественной войны, почетный житель Анивского района Николай Наумов является отличником ГТО, занимался различными видами спорта, а сейчас продолжает играть в шахматы и читать любимые книги.

- От всего спортивного сообщества мы поздравляем вас с днем рождения. Ваш спортивный дух и неугасающий интерес к спорту – это яркий пример для подрастающего поколения. Желаем крепчайшего здоровья, сил и благополучия, - поздравил именинника Артем Подшивалов.

Одним из самых ярких событий в своей спортивной жизни Николай Степанович называет участие в международном шахматном фестивале. Там сахалинцу вручили подарочные шахматы от имени гроссмейстера Анатолия Карпова.

У Николая Степановича большая дружная семья, внуки часто навещают дедушку и разделяют его увлечение.

- Мы с дедом постоянно играем, он привил мне любовь к шахматам с детства. Он - пример и гордость для всей семьи, - подчеркнул внук Михаил Козырев.

Помимо спортивных увлечений, именинник является обладателем внушительной домашней библиотеки. Среди прочих экземпляров у Николая Степановича полное собрание сочинений В.И. Ленина - 55 томов и 26 томов Большой советской энциклопедии. Николай Степанович рассказывает, что зрение испортилось и заниматься любимым делом стало намного тяжелее. Тем не менее, сейчас дочитывает «Тихий Дон».

- Точного секрета долгожительства я не знаю, но могу точно сказать, что здоровый образ жизни, которого я придерживаюсь, влияет положительно. Я честный человек, старался никого не обижать, и чтобы меня не обижали. Еще активная общественная жизнь и рабочие обязательства по жизни держали в тонусе, - рассказал Николай Степанович.

Сегодня именинник весь день принимает поздравления, гостей приходит много, поэтому он решил запечатлеть каждого в своей записной книжке. Гости оставляют в ней на память свои записи.