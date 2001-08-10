Тихоокеанское
информационное агентство
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09:27, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцам напоминают места продажи рыбы

Южносахалинцам напоминают места продажи рыбы

Для реализации замороженной и охлажденной рыбы на территории городского округа предусмотрено 35 мест.

            В городком округе свежемороженную рыбу можно приобрести на следующих торговых местах:

  • пл/р Луговое, севернее дома по ул. Дружбы, 98 (по вторникам);
  • с северной стороны строения по бул. Анкудинова, 17-г (по средам);
  • с. Синегорск, площадка по ул. Коммунистическая, 42 (по четвергам);
  • с. Санаторное, напротив дома №7, в районе теннисного корта, рядом с магазином продуктов (по четвергам);
  • Южнее дома N 26 по ул. Пограничная.

            Кроме этого, реализация свежевыловленной рыбы в ассортименте (минтай - 80 руб./кг., треска - 90 руб./кг., камбала - 75 руб./кг.) осуществляется предприятиями ООО «Песчанское» и ООО «Алексо» на торговом месте у ТЦ «Янтарь» по факту вылова и наличия рыбы, о чем жители информируются за сутки до поступления в продажу.

            Полный перечень мест, утвержденный постановлением администрации, представлен на официальном сайте Южно-Сахалинска: http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2366.

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