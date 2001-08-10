Южносахалинцам напоминают места продажи рыбы

Для реализации замороженной и охлажденной рыбы на территории городского округа предусмотрено 35 мест.
В городком округе свежемороженную рыбу можно приобрести на следующих торговых местах:
- пл/р Луговое, севернее дома по ул. Дружбы, 98 (по вторникам);
- с северной стороны строения по бул. Анкудинова, 17-г (по средам);
- с. Синегорск, площадка по ул. Коммунистическая, 42 (по четвергам);
- с. Санаторное, напротив дома №7, в районе теннисного корта, рядом с магазином продуктов (по четвергам);
- Южнее дома N 26 по ул. Пограничная.
Кроме этого, реализация свежевыловленной рыбы в ассортименте (минтай - 80 руб./кг., треска - 90 руб./кг., камбала - 75 руб./кг.) осуществляется предприятиями ООО «Песчанское» и ООО «Алексо» на торговом месте у ТЦ «Янтарь» по факту вылова и наличия рыбы, о чем жители информируются за сутки до поступления в продажу.
Полный перечень мест, утвержденный постановлением администрации, представлен на официальном сайте Южно-Сахалинска: http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2366.