Расписание пригородных поездов на Сахалине изменится с 19 апреля

С 19 апреля изменяется расписание движения пригородных поездов Южно-Сахалинск – Корсаков – Южно-Сахалинск. Для удобства пассажиров вводится остановочный пункт СНТ «Рыбник», он расположен между остановками 3-я Падь и 2-я Падь. Изменение расписания не коснется пригородного экспресс-поезда № 6017.

Пригородный поезд № 6011 будет курсировать (по рабочим дням) по следующему расписанию:

отправление со станции Пять углов в 6.32;

прибытие на станцию Южно-Сахалинск в 7:44.

Пригородный поезд № 6016 будет курсировать (по рабочим и праздничным дням) по следующему расписанию:

отправление со станции Южно-Сахалинск в 18:30;

прибытие на станцию Пять углов в 19.43.

Пригородный поезд № 6015 будет курсировать (по рабочим и праздничным дням) по следующему расписанию:

отправление со станции Пять углов в 20:17;

прибытие на станцию Южно-Сахалинск в 21:29.

Пригородный поезд № 6014 будет курсировать (по праздничным дням) по следующему расписанию:

отправление со станции Южно-Сахалинск в 9:07;

прибытие на станцию Пять углов в 10:20.

Пригородный поезд № 6013 будет курсировать (по праздничным дням) по следующему расписанию:

отправление со станции Пять углов в 10:30;

прибытие на станцию Южно-Сахалинск в 11:42.

По многочисленным просьбам сотрудников предприятий, работающих в ТРК «Сити-молл», скорректировано время прибытия обратного поезда № 6015 на остановочный пункт «Сити-молл». Новое время прибытия - 21:15.

Приобрести билеты на поезда заранее из дома можно в бесплатном приложении «РЖД-Пассажирам». Подробное расписание поездов пригородного сообщения размещено на сайте АО «Пассажирская компания «Сахалин». Точное время отправления поезда указывается на проездных документах.