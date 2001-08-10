В Южно-Сахалинске после зимнего периода приводят в порядок кладбищенские комплексы

К уборке кладбищенских комплексов МБУ «Бюро ритуальных услуг» обычно приступает во второй половине апреля. Приводят в порядок центральные дороги, убирают с территории мусор, ветки, аварийные или поваленные деревья. Уборку на самих захоронениях должны проводить родственники умерших.

Как рассказал директор МБУ «Бюро ритуальных услуг» Антон Коляда, на кладбищенских комплексах есть могилы Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, ветеранов, а также горожан, внесших большой вклад в развитие Южно-Сахалинска и Сахалинской области, которые включены в реестр почетных захоронений. Их содержанием на регулярной основе занимается МБУ «Бюро ритуальных услуг». На могилах производится уборка мусора, покос травы, окрашивание оград, содержание памятников и т.д.

На выведенных из эксплуатации кладбищах — на ул. Ленина, а также на комплексе «Ласточка» активное участие в весенней уборке принимают волонтеры, общественные организации и инициативные жители. МБУ «Бюро ритуальных услуг» предоставляет необходимый инвентарь. В этом году совместная уборка запланирована на 24 апреля. К работе могут присоединиться все желающие. За информацией можно обращаться в рабочее время по телефонам: 43-42-34, 43-22-33.

Отметим, одна из приоритетных задач мэрии - строительство современного кладбищенского комплекса. За несколько лет было подобрано и исследовано несколько участков, которые не подошли по разным причинам. Сейчас проводятся гидрогеологические изыскания на земельном участке 40 га в северо-восточной части городского округа. Отчет по его пригодности для обустройства кладбища будет получен в конце апреля. В случае положительного заключения департамент землепользования, после согласования с Роспотребнадзором, начнет процедуру приема участка в муниципальную собственность. По окончании процесса станет возможна разработка проектно-сметной документации. По расчетам специалистов, на все работы по возведению нового кладбищенского комплекса с колумбарием потребуется не менее двух лет.