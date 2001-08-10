В семи магазинах Холмска установлена «Корзина добра»

Благотворительная акция «Корзина добра» действует в Холмске с февраля прошлого года. Участие в ней принимают неравнодушные граждане, а также предприниматели, в магазинах которых установлены «корзины добра». Вначале их было два: «ВиноГрад» по улице Морской и «Корона» по Первомайской. С марта к ним добавился «Социальный» магазин по ул. Лесозаводская, 5. А с середины апреля к акции присоединились еще четыре магазина: «Новый» по улице Крузенштерна, 13 ИП Надеина Ю., «Фабрика вкуса» по ул. Советской, 117 и два «Столичных» магазина по Победы, 28 «А» и на площади Ленина, 9. В общей сложности теперь в Холмске насчитывается семь торговых точек, где установлены и пополняются продуктами от неравнодушных граждан «корзины добра».

Помочь нуждающимся – дело хорошее и нужное. Несомненно, к «благотворительной семерке» присоединяться и магазины других предпринимателей, желающих творить добро. Для этого им нужно обращаться в отдел экономического развития и потребительского рынка департамента экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации МО «Холмский городской округ» (каб. № 16). Контактный телефон 2-03-32, 2-03-77.