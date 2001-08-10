Диктант Победы пройдет на 53 площадках, расположенных во всех муниципальных образованиях Сахалинской области. Свою площадку сахалинцы и курильчане могут найти на сайте диктантпобеды.рф. Там же можно пройти тесты и подготовиться к прохождению испытания. Помимо этого диктант пройдет на закрытых площадках для военнослужащих и бойцов «Росгвардии».
Главные площадки региона расположатся в музейном комплексе «Россия – моя история» и в музейно-мемориальном комплексе «Победа» города Южно-Сахалинска. Организаторы ожидают большого количества школьников, ведь хороший результат, показанный в диктанте, даст будущим абитуриентам дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения.
В 2020 году, в связи с пандемией, «Диктант Победы» прошел осенью, в День окончания Второй мировой войны и освобождения Сахалина и Курильских островов. В нем принял участие Секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Хапочкин.
- В этом году я тоже буду принимать участие и уже начал готовиться, чтобы не ударить в грязь лицом. Очень рекомендую всем. Это отличный способ проверить свои знания. Сервис на сайте проекта устроен просто и удобно, - прокомментировал Андрей Хапочкин.
На сайте диктантпобеды.рф можно не только выбрать удобную площадку для участия в проекте, но и предложить свою. Так же можно записаться в качестве волонтера.
Диктант Победы пройдет более, чем на 53 площадках Сахалинской области
Диктант Победы пройдет на 53 площадках, расположенных во всех муниципальных образованиях Сахалинской области. Свою площадку сахалинцы и курильчане могут найти на сайте диктантпобеды.рф. Там же можно пройти тесты и подготовиться к прохождению испытания. Помимо этого диктант пройдет на закрытых площадках для военнослужащих и бойцов «Росгвардии».
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