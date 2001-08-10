В Южно-Сахалинске стартовали «чистые пятницы»

«Чистые пятницы» в рамках проходящего месячника чистоты 16 апреля стартовали в Южно-Сахалинске. Сегодня к наведению порядка на территориях, прилегающих к учреждениям, присоединились сотрудники администрации города и предприятий областного центра. Основной объем работы возложен на сотрудников коммунальных служб, которые мобилизовали все свои ресурсы.

Напомним, месячник по санитарной очистке территорий на территории всего городского округа объявлен с 1 апреля мэром Сергеем Надсадиным. В его рамках еженедельно во второй половине рабочего дня проходят «чистые пятницы» по наведению порядка на прилегающих территориях.

По данным департамента образования, сегодня к наведению чистоты на прилегающих территориях присоединились сотрудники образовательных учреждений: 53 школ, 31 детского сада и 2 учреждений дополнительного образования - порядка 4000 человек.

К уборке прилегающей территории присоединились и сотрудники департамента городского хозяйства. ПАО «Сахалинэнерго» привлекло к работам 150 сотрудников и 2 единицы техники, а территорию излюбленного места отдыха горожан - парк культуры и отдыха — очищали более полусотни. Управление ДВЖД в составе 50 человек навели чистоту в сквере перед зданием РЖД. Представители ООО «Везерфорд» навели порядок в сквере около жилого дома №9А по ул. Есенина.

Навести порядок на прилегающих территориях должны организации всех форм собственности. И сделать это можно будет 23 и 30 апреля в рамках «чистых пятниц».

К сведению, в дни проведения «чистых» пятниц и субботников полигон ТБО бесплатно принимает мусор от хозяйствующих субъектов и физических лиц. Если по каким-либо причинам вывезти мусор в эти дни возможности нет, необходимо обратиться в департамент городского хозяйства по телефону: 300-461 (доб. 5, 11, 12), оставить заявку и вывезти мусор в любой день в течение апреля.

Напоминаем, 17 апреля в Южно-Сахалинске и его пригородах состоится общегородской субботник. Принять участие в уборке территорий приглашают коллективы предприятий и организаций, а также всех неравнодушных граждан. При необходимости всем желающим будет оказана помощь в подвозе инвентаря. Для этого до 16.00 16 апреля необходимо оставить заявку на его получение в департаменте городского хозяйства по телефону 300-461 (доб. 5, 9, 12).