Движение транспорта на перекрестке Комсомольская-Победы временно перекроют

Ограничения для движения транспорта с 19 апреля вводятся на перекрестке ул. Комсомольской и пр. Победы в Южно-Сахалинске. Это связано с производством работ по прокладке нового водопровода через перекресток в рамках капитального ремонта улицы.

Ограничения будут введены с 09.00 по юго-западной части перекрестка в течение трех дней. Затем ограничения коснутся северо-западной части перекрестка. Движение транспорта будет восстановлено 26 апреля.

Напомним, для движения транспорта закрыт сквозной проезд по ул. Комсомольской от пр. Победы до ул. Пограничной в связи с проведением капитального ремонта.