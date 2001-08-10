Сахалинэнерго продолжает восстанавливать электроснабжение, нарушенное циклоном

ПАО «Сахалинэнерго» ведет восстановительные работы на линиях электропередачи, поврежденных циклоном, пришедшим на Сахалин в ночь с 18 на 19 апреля.

Накануне аварийно-восстановительные и оперативно-выездные бригады «Сахалинэнерго» были переведены в режим повышенной готовности для ликвидации последствий непогоды. В электросетевом комплексе приостановлены все плановые ремонтные работы. На период прохождения циклона установлено круглосуточное дежурство руководящего состава Сахалинэнерго.

В целом, для ликвидации последствий непогоды «Сахалинэнерго» обеспечило готовность 34 аварийных бригад (135 человек) и 38 единиц автотранспортной и спецтехники.

По состоянию на 10:00 19 апреля марта в результате прохождения непогоды частично нарушено электроснабжение в городах Корсакове и Холмске, селах Березняки и Пионеры. В областном центре без электроэнергии часть улиц в планировочных районах Хомутово и Луговое, поселке Октябрьский, районе «Эдем», ряд домов на пересечении проспекта Победы и улицы Железнодорожной, а также улицы Кирпичной.

В целом при прохождении циклона, который сопровождается сильным ветром и снегом, произошло одно отключение линии электропередачи напряжением 35 кВ, а также 46 ЛЭП напряжением 6-10 кВ.

Подробная информация о сроках подачи электроэнергии: http://sakh-frs.ru/?style=2

Энергокомпания просит граждан соблюдать осторожность: не приближаться и не дотрагиваться до оборванных проводов, сообщать о них по телефону 112 (система взаимодействия экстренных оперативных служб) или в диспетчерские службы филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго»: http://sakh-frs.ru/?style=4