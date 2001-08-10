Тихоокеанское
информационное агентство
19 Апреля 2021
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Сахалинэнерго продолжает восстанавливать электроснабжение, нарушенное циклоном
10:08, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Часть Южно-Сахалинска осталась без электричества

Часть Южно-Сахалинска осталась без электричества

Часть Южно-Сахалинска осталась без электричества сегодня, 19 апреля. Причиной ограничений послужила авария на сетях, уточняют специалисты.

Как сообщают в пресс-службе Сахалинэнерго, ориентировочно до 12:00 света не будет на следующих улицах:

  • ул. Загородная;
  • ул. Западная;
  • ул. Карпатская;
  • ул. Полевая;
  • ул. Рабочая;
  • ул. Сахалинская;
  • ул. Сентябрьская;
  • ул. Тихая;
  • ул. 1-я Октябрьская;
  • ул. 4-я Восточная;
  • ул. Автомобильная;
  • ул. Академика Сахарова;
  • ул. Весенняя;
  • ул. Высоцкого;
  • ул. Ермака;
  • ул. Журавлиная;
  • ул. Кунаширская;
  • ул. Лебяжий угол;
  • ул. Ленина;
  • ул. Радужная;
  • ул. Славянская;
  • ул. Соловьиная;
  • ул. Фламинго;
  • пер. Лаперуза;
  • пер. Отдаленный.

Кроме того, в рамках плановых работ до 16:00 электричество отключили< strong> по:

  • ул. Горького, 40, 42, 42-а, 44, 46, 46-а, 50, 50-а;
  • ул. Емельянова, 1, 3, 3/1, 5, 7, 7-а, 9.

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