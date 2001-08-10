Часть Южно-Сахалинска осталась без электричества

Часть Южно-Сахалинска осталась без электричества сегодня, 19 апреля. Причиной ограничений послужила авария на сетях, уточняют специалисты.

Как сообщают в пресс-службе Сахалинэнерго, ориентировочно до 12:00 света не будет на следующих улицах:

ул. Загородная;

ул. Западная;

ул. Карпатская;

ул. Полевая;

ул. Рабочая;

ул. Сахалинская;

ул. Сентябрьская;

ул. Тихая;

ул. 1-я Октябрьская;

ул. 4-я Восточная;

ул. Автомобильная;

ул. Академика Сахарова;

ул. Весенняя;

ул. Высоцкого;

ул. Ермака;

ул. Журавлиная;

ул. Кунаширская;

ул. Лебяжий угол;

ул. Ленина;

ул. Радужная;

ул. Славянская;

ул. Соловьиная;

ул. Фламинго;

пер. Лаперуза;

пер. Отдаленный.

Кроме того, в рамках плановых работ до 16:00 электричество отключили< strong> по: