Часть Южно-Сахалинска осталась без электричества сегодня, 19 апреля. Причиной ограничений послужила авария на сетях, уточняют специалисты.
Как сообщают в пресс-службе Сахалинэнерго, ориентировочно до 12:00 света не будет на следующих улицах:
- ул. Загородная;
- ул. Западная;
- ул. Карпатская;
- ул. Полевая;
- ул. Рабочая;
- ул. Сахалинская;
- ул. Сентябрьская;
- ул. Тихая;
- ул. 1-я Октябрьская;
- ул. 4-я Восточная;
- ул. Автомобильная;
- ул. Академика Сахарова;
- ул. Весенняя;
- ул. Высоцкого;
- ул. Ермака;
- ул. Журавлиная;
- ул. Кунаширская;
- ул. Лебяжий угол;
- ул. Ленина;
- ул. Радужная;
- ул. Славянская;
- ул. Соловьиная;
- ул. Фламинго;
- пер. Лаперуза;
- пер. Отдаленный.
Кроме того, в рамках плановых работ до 16:00 электричество отключили< strong> по:
- ул. Горького, 40, 42, 42-а, 44, 46, 46-а, 50, 50-а;
- ул. Емельянова, 1, 3, 3/1, 5, 7, 7-а, 9.