Всех иногородних студентов СахГУ расселят до 1 сентября

Об этом рассказала вриоректора университета Мария Ганченкова. Обучающихся начали размещать в одном из хостелов областного центра. Со следующей недели студентам предоставят места в южно-сахалинском«Доме ветеранов». Всем бюджетникам, которые решат снимать жилье, областные власти будут предоставлять ежемесячную компенсацию – до 6,2 тысячи рублей.

– Жильем необходимо обеспечить всех студентов. При этом на местах нужно организовать питание. Ребята не должны думать и о том, как им добираться до учебных корпусов – следует решить транспортный вопрос. Конечно, полностью проблему с проживанием студентов можно закрыть только строительствомсовременного общежития. А пока его нет, будем создавать условия для студентов всеми доступными нам способами, – отметил Валерий Лимаренко.

Студентов первой «волны переселения», проинформируют индивидуально. По возникшим вопросам можно обратиться на горячую линию: 8 – (4242) – 452–306.

Отметим, с 15 апреля студенты СахГУ начали возвращаться к очному обучению. За парты сели обучающиеся первых и выпускных курсов институтов и колледжей, а также студенты очно-заочной формы обучения. Выбор курсов связан с особенностями организации образовательного процесса. На первом этапе к привычной форме обучения вернутся около 1200 студентов.

Сейчас университет формирует расписание до конца учебного года таким образом, чтобы перейти к смешанному обучению – в очном и дистанционном форматах одновременно.