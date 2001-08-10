В Южно-Сахалинске ликвидируют последствия снежного циклона

Коммунальные службы Южно-Сахалинска ликвидируют последствия циклона, во власти которого оказался городской округ 19 апреля. В усиленном режиме работают ремонтно-восстановительные бригады, диспетчерские службы. По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС»,на утро выпало до 15 мм осадков.

Утром мэр Сергей Надсадин провел заседание оперативного штаба. Глава города поставил задачу - усилить контроль за качеством расчистки улично-дорожной сети, включая все планировочные районы и населенные пункты городского округа. Многие подрядные организации перешли на летний режим работы, тем не менее, и люди, и техника мобилизованы максимально.

Так, с раннего утра на расчистку города от снега вышла техника и рабочие МКП «Завод им. Федотова». В ликвидации последствий циклона задействованы грейдеры, погрузчики, самосвалы, КДМ, МТЗ и др.— всего более 40 единиц техники. Уборка снега в первую очередь проводится на территориях перед социально-значимыми объектами, в том числе школами, детскими садами, на остановочных карманах.

Из-за налипания мокрого снега в некоторых районах городского округа наблюдаются перебои с подачей электро- и водоснабжения, в частности в Лиственничном, Хомутово, Луговом. Оперативную информацию об отключениях можно уточнить на сайтах ресурсоснабжающих организаций и по телефонам диспетчерских служб: ПАО «Сахалинэнерго» (https://sakh-frs.ru/?search=25.02.2021), тел. 782-782, МУП "Электросервис" (https://www.es-sakh.su/), тел. 23-66-46, МКП «Городской водоканал» (https://www.sakhvodokanal.ru), тел. 72-32-40, АО "Сахалинская коммунальная компания" (https://skk65.ru/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=255 ), тел. 72-30-13.

На заседании была озвучена информация о ситуации с рейсовым автобусом, который из-за сложных дорожных условий рано утром попал в ДТП на въезде в Южно-Сахалинск. К счастью, пассажиры серьезно не пострадали. Одними из первых помощь попавшим в ДТП людям оказали сотрудники гаража МКУ "Управление делами администрации Южно-Сахалинска". Механик Никита Плесков и водитель Александр Дворченко, ставшие случайными свидетелями происшествия, оперативно начали вытаскивать пострадавших из перевернувшегося автобуса, затем отвезли их в травмпункт.

Школы и детские сады работают в штатном режиме. Сейчас дорожные службы работают над тем, чтобы поддерживать проезд к ним.

Автомобилистов просят не оставлять транспорт вдоль дорог, чтобы не затруднять работу спецтехники.