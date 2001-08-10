Парикмахерским Южно-Сахалинска напоминают о возможности возместить часть расходов

Для этого предприятия, предоставляющие парикмахерские услуги, должны иметь статус «социальный».
Процедура присвоения объекту социального статуса регламентируется постановлением администрации Южно-Сахалинска от 03.03.2016 № 524-па «О социальных объектах потребительского рынка на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск».
Возмещение затрат возможно на аренду помещения, используемого хозяйствующим субъектом, а также - оплату электрической энергии и отопления.
Для получения дополнительной информации обращаться в департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска по адресу: пр. Победы, 62А, каб. 9, телефоны: 300743 (доб. 3), 300743 (доб.1).