Сахалинцев приглашают пробежать полумарафон «ЗаБег.РФ» одновременно со всей страной

Стартовала регистрация на Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» в рамках национального проекта «Спорт – норма жизни». 30 мая улица Горького в Южно-Сахалинске станет местом массового забега для тысячи желающих.

Это самый крупный полумарафон с синхронным стартом от Калининграда до Камчатки – 85 городов по всей стране, 11 часовых поясов и 1 старт для нескольких тысяч любителей спорта. Южно-Сахалинск не остается в стороне от спортивного фестиваля.

Парад открытия в областном центре начнется в 17.00 на территории исторического парка «Россия – моя история». Там же расположится линия старта и финиша. Зона разворота будет на участке улицы Горького между Больничной и Есенина. Длина этого отрезка составляет 2,5 километра.

Любителям бега предлагаются дистанции на 1, 5, 10 и 21 километр. К участию допускаются жители Сахалинской области от 6 лет и старше из числа 1000 первых зарегистрировавшихся. Каждый участник должен предоставить медицинскую справку в день получения стартового номера. Документ должен иметь подпись и печать врача и действовать в течение шести месяцев со дня выдачи.

Регистрация продлится до 29 мая включительно по ссылке https://shop.heroleague.ru/zabegshop2021_ush/. Необходимо выбрать дистанцию и указать фамилию, имя, отчество, год и дату рождения, контактный телефон, электронную почту.

Всем участникам марафона вручается медаль финишера, а победителям и призерам – наградные. Организаторами выступают центр спортивной подготовки Сахалинской области и судейская коллегия региональной спортивной федерации легкой атлетики.

Напомним, в прошлом году полумарафон прошел в онлайн-формате. В нем приняли участие порядка 450 сахалинцев. Спортсмены преодолевали выбранную дистанцию в любом месте и в любое время (в рамках указанных сроков). Для подтверждения участия необходимо было зафиксировать результат при помощи спортивных часов или программы-трекера и предоставить результаты организаторам.