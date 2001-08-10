На Сахалине стартовало обучение по профессии «Водитель карьерного самосвала» с последующим трудоустройством

В Сахалинской области впервые стартовало обучение жителей островного региона в рамках программы опережающей подготовки по профессии «Водитель карьерного самосвала». Образовательной площадкой стал Сахалинский горный техникум, расположенный в Углегорском районе. После успешного завершения курса выпускники смогут работать на Солнцевском угольном разрезе.

Программа опережающей подготовки по профессии «Водитель карьерного самосвала» разработана специалистами Восточной горнорудной компании при содействии Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области. Заявки для участия в новой образовательной программе подали 40 жителей островного региона. В итоге было отобрано 11 человек: 10 мужчин и одна представительница прекрасного пола.

- Программа является уникальной для Сахалинской области, так как обучение ведется в соответствии с корпоративными стандартами нашей компании. В процессе обучения изучаются именно те модели самосвалов, которые эксплуатируются на Солнцевском угольном разрезе – БелАЗ, Komatsu, изучается наш производственный процесс и даже программное обеспечение, применяемое в работе водителей. Отдельное место при разработке программы было отведено вопросам безопасности и качества подготовки водителей. В дальнейшем планируется запустить программы подготовки местных жителей еще по трём профессиям: машинист экскаватора, машинист бульдозера и горный диспетчер, - отметила руководитель направления обучения ВГК Ольга Николаева.

Длительность обучения составит 2,5 месяца. Курс объединяет изучение теоретических основ по профессии, а также практические занятия по управлению карьерным самосвалом. Практика будет проходить в учебном центре на динамических тренажерах, где условия максимально приближены к реальным, а на период стажировки - на самосвалах БелАЗ и Komatsu мощностью от 90 до 220 тонн. За каждым стажером будет закреплен наставник, который в реальных условиях обучит его навыкам управления карьерным самосвалом и познакомит с производственным процессом.

- Обучение строится под рабочее место. Наша задача - создать условия, при которых каждый житель Сахалинской области мог занимать рабочее место, позволяющее получать ему достойную заработную плату. Это одна из таких профессий, - рассказала генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Анастасия Кожепенько.

Кандидаты, завершившие курс и успешно сдавшие экзамен, получат свидетельство о прохождении обучения по профессиональной программе «Водитель внедорожного автотранспортного средства категории АIII», удостоверение на право управление карьерным самосвалом с последующим трудоустройством в ООО «Солнцевский угольный разрез» на должность водителей карьерного самосвала.