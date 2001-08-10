Электроснабжение потребителей на Сахалине восстановлено

ПАО «Сахалинэнерго» сегодня в 01:10 восстановило электроснабжение потребителей на Сахалине, нарушенное в результате снежного циклона на Сахалине. Последние ремонтные работы завершились на линии электропередачи, питающей село Советское Долинского района.

В ликвидации последствий непогоды было задействовано 19 оперативно-выездных бригад компании (68 человек) и 22 единицы техники.

В целом при прохождении циклона, который сопровождался сильным ветром и снегом, произошло одно отключение линии электропередачи напряжением 220 кВ, одной ЛЭП-35 кВ, а также 56 ЛЭП напряжением 6-10 кВ.