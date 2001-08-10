Сотни цветов и десятки деревьев высадят в Холмске

Самое крупное за последние годы озеленение ждёт Холмск.

Планируется, что на клумбы города высадят сотни саженцев цветов. Специалисты городского департамента ЖКХ выбрали самые эффектные, но при этом долгоцветущие и неприхотливые культуры.

- Подбор растений сделан таким образом, чтобы созданные цветники были так называемыми цветниками непрерывного цветения. Петунии, гацании зацветут уже в начале лета, а астры, бегонии, бархатцы, декоративная капуста и другие растения сохранят декоративность и будут радовать горожан до самых заморозков, - рассказали специалисты.

Цветники обустроят у администрации, памятника Ленину, отдела ЗАГС, на территории Дворца Культуры моряков, сквера Героев, возле Доски почета и в ряде других мест. Всего клумбы появятся по 13 адресам.

Кроме того, на улицах Победы, Советской и Ленина высадят деревья – по 30 рябин и кленов и 10 тополей Максимовича. Все саженцы должны быть не менее 1,5 метров в высоту.

Как отмечают в районной администрации, власти готовы потратить на все это 5 млн рублей. Такой будет начальная цена на аукционе, по поиску подрядчика, который скоро появится на сайте госзакупок. Возможно, соискатели снизят цену и контракт обойдется муниципальному бюджету в меньшую сумму.