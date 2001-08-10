Контроль над дорожными знаками снова хотят отдать МВД

Властей всех уровней обяжут согласовывать установку дорожных знаков, разметки, светофоров и камер с МВД. Соответствующий законопроект одобрила правительственная комиссия.

Сообщается о поправках к закону "Об организации дорожного движения", подготовленных Минтрансом в 2020 году. "Основное нововведение касается проектов организации дорожного движения, куда входят схемы разметки, расстановки знаков и камер на дорогах, - цитирует "Коммерсанта" RG.RU. - Предлагается обязать власти всех уровней согласовывать эти документы с подразделениями МВД-ГИБДД".

Восемь лет назад эту процедуру исключили из полномочий полиции и передали местным властям. Теперь её снова хотят вернуть ведомству.

Если поправки примут, оповещать россиян о новых платных парковках будут только через интернет. Сейчас это делают через периодические печатные издания.

Проекты организации дорожного движения согласовывать не придется только в двух случаях: аварийно-восстановительные работы после ЧП и аварии, но при условии, что движение ограничивается на срок не более двух суток, а также при проведении массовых мероприятий на дорогах, если они длятся не более суток.