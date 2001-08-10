Сахалинская область примет участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования

В Сахалинской области в рамках Общероссийской тренировки ГАС «Выборы» с 21 апреля начинается прием заявлений для участия в тестировании дистанционного электронного голосования.

Подать заявление на портале gosuslugi.ru может любой гражданин Российской Федерации, имеющий подтвержденную учетную запись.

Тренировка применения системы дистанционного электронного голосования пройдет с 12 по 14 мая 2021 года: будут полностью воспроизведены все этапы голосования: от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов.

Заявления на участие в тестировании принимаются до 7 мая 2021 года.