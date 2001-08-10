Валерий Лимаренко: Ямы на всех дорогах Южно-Сахалинска необходимо устранить до 1 июня

Такое поручение глава региона дал профильным службам во время инспекционного объезда по улицам областного центра.

– Завершается первый этап ремонта дорог после зимы. Отремонтированы главные дороги в Южно-Сахалинске, устранены самые опасные выбоины. Спасибо большое волонтерам, которые помогали наносить объекты на цифровую карту. Теперь надо направить все силы на остальные улицы города. До 1 июня все дороги должны быть приведены в порядок, – отметил Валерий Лимаренко.

По информации регионального минтранса, в течение нескольких недель в Южно-Сахалинске было устранено более 500 дефектов дорожного полотна. Уже идет работа по улицам, которые не входят в перечень магистралей нормативного содержания. До 1 мая будут составлены ведомости о дефектах по всем объектам.

Кроме того, в ходе инспекционного объезда проверили, как соблюдаются стандарты по уборке улиц, введенные в прошлом году.

– Основной упор делаем на влажную уборку в ночное время. Но и днем продолжаем работу, в том числе в дождливую погоду, поскольку после зимы грязи много. Будем стремиться к тому, чтобы расширить перечень улиц, которые сейчас обслуживаются по новому стандарту. Это, прежде всего, касается крупных дорожных артерий, например, Ленина и Комсомольской. Будем готовить предложения, – рассказал директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Южно-Сахалинска Игорь Калашников.

Валерий Лимаренко поручил обратить особое внимание на проблему выноса грязи на дороги со стройплощадок. Вопрос ужесточения санкций для нарушителей сейчас прорабатывают в Сахалинской областной Думе.