Областной конкурс «Учитель года-2021» торжественно стартовал на Сахалине

Профессиональное мастерство продемонстрируют 23 педагога из 15 районов островной области. Впервые среди участников – учителя из Северо-Курильска.

Торжественное открытие конкурса состоялось сегодня в конгресс-холле «Столица». От имени губернатора педагогов поприветствовал заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук.

– Желаю вам бодрого настроя. Вас ждут интересные и сложные испытания в пяти номинациях. В этом году добавилась новая. Она связана с цифровыми технологиями, которые все шире проникают в нашу жизнь. Жюри желаю быть объективными и беспристрастными. Всем успехов, плодотворной работы и правильного выбора! – сказал Владимир Ющук.

С напутственными словами к педагогам обратилась министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.

– Безусловно, все вы являетесь профессионалами. Но, помимо знаний и опыта, вам понадобятся ваши личные качества. Душевная чуткость, гибкость по отношению к ученикам, умение вовремя прийти на помощь – это все должно быть в характере хорошего учителя, – отметила она.

Учитель информатики Тарас Баранцев называет конкурс вызовом самому себе. В Северо-Курильск он переехал из Омска по программе развития островов.

– В профессию я пришел по совету своего классного руководителя. Именно здесь я могу полностью реализовывать себя как профессионал и творческий человек. Изучаю новые интерактивные и современные технологии, чтобы быть интересным для учеников, – поделился педагог.

Яна Исаева из Александровска-Сахалинского – учитель физики и блогер. В социальных сетях она рассказывает о профессии педагога, чем поднимает интерес к учебе у ребят.

– Будни, какими бы интересными они ни были, иногда хочется разнообразить. «Учитель года» – масштабный конкурс. Хочу найти новые пути самосовершенствования и проверить себя на прочность, – рассказала участница.

В этом году в конкурсе участвуют учителя начальных классов, физики, английского языка, географии, информатики, ОБЖ, русского языка и литературы, биологии, а также дефектологи, психологи и воспитатели. Профессиональный стаж участников – от 3 до 23 лет.

Педагогам предстоит представить свои визитки, продемонстрировать методические программы и дать открытые уроки. После этого будут объявлены имена лауреатов, которые пройдут во второй этап педагогического состязания. Там учителя и дефектологи проведут классные часы, воспитатели – досуговое мероприятие, психологи поработают с профессиональным кейсом. Завершится конкурсный марафон персональным мастер-классом.

Традиционно оценивать конкурсантов будут четыре состава жюри: большое, предметное, альтернативное и ученическое.

По итогам конкурса определят лучшего учителя, воспитателя, педагога-психолога, педагога-дефектолога, а также лидера в дополнительной номинации «Цифровой учитель года Сахалинской области». Их имена прозвучат 26 апреля на торжественной церемонии закрытия конкурса. Абсолютные победители в четырех номинациях примут участие в финале всероссийских конкурсов профессионального мастерства.