26 сахалинцев стали почетными донорами России

Награды вручили в честь Национального дня донора, который в России ежегодно отмечается 20 апреля. Знаки присуждаются тем, кто сдал кровь не менее 40 раз или плазму не менее 60 раз.

Всего в Сахалинской области около 3 тысяч человек награждены знаками «Почетный донор России».

– Слово «донор» имеет значение «дарить». Все сдающие кровь без преувеличения дарят жизнь больным. Нельзя говорить о востребованности какой-то одной группы крови. Мы действуем, исходя из потребностей лечебных учреждений. У нас установлен «донорский светофор». Человек может зайти и увидеть на мониторе, требуется его кровь или нет. В экстренных ситуациях мы звоним донору из нашей базы и приглашаем на донацию, – рассказал главный врач сахалинского центра крови Андрей Воробьев.

Благодаря отзывчивости островитян с запасами крови в Сахалинской области трудностей нет. В год на станции переливания заготавливают 5,5 тонн биологического материала. Кто-то сдает кровь первый раз для больного ребенка, а кто-то – просто из интереса. У каждого донора своя мотивация, но цель одна – помочь людям, попавшим в беду.

Николай Старовойтов является донором с 2009 года. Он случайно увидел объявление по телевизору и решил сдать кровь. С сегодняшнего дня он в числе почетных доноров России.

– Здоровье позволяет, поэтому и сдал кровь в первый раз. До того момента наблюдал много случаев, когда люди попадали в тяжелые ситуации. Но мыслей стать донором почему-то не возникало, а тогда пришло осознание. К тому же, по моим ощущениям, самочувствие улучшилось, – поделился Николай.

Сдать кровь может каждый дееспособный гражданин в возрасте от 18 лет. Единственное и главное условие – быть здоровым. Перед совершением донации человек обязательно заполняет анкету и проходит медицинское обследование.

Уточнить потребность в группе крови на конкретный день можно на страничке учреждения в социальной сети Инстаграм @sakhalindonor. Информация обновляется ежедневно. В муниципальных образованиях кровь можно сдать в районных больницах.