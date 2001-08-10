В среду в Южно-Сахалинске будут отключать электричество

ПАО «Сахалинэнерго» 21 апреля запланированы работы в рамках ремонтной программы на сетях электроснабжения, в связи с чем у ряда потребителей будет отсутствовать электроэнергия.

В Южно-Сахалинске ограничения продлятся в следующие периоды:

с 09:00 до 13:00 - ул. Комсомольская, 192, 192-а; ул. Пограничная, 10, 12, 16, 20, 20-а, 20-б, 22.

с 09.00 до 16.00 - пр. Мира, 197, 197-а, 240, 250; ул. Пограничная, 24, 26, 28.

с 10-00 до 17-00 - ул. Ленина, 378, 380, 384, 386-б, 388, 390, 395 к1, 395-а, 397-а, 400, 402, 413, 416, 417, 419-а, 421, 429, 431, 433; ул. Сельская, 73, 75, 77, 79, 81; пер. Зеленый, 3;

с 13.00 до 17.00 - пр. Мира, 195; пр. Победы, 35, 39, 39-а, 41.

В планировочных районах Хомутово и Лиственничное, 9.00 до 17.00 часов 21 апреля не будет света по следующим адресам:

- садоводческое общество «Энергия».

- ул. Каскадная, 2;

- пр. Мира, 486-а;

- ул. 2-я Центральная, , 6, 6-а, 8, 15, 15-а, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36-а, 37, 39, 54;

- ул. 4-я Заречная, 5, 7, 8, 8-а, 10, 12, 13, 15, 17, 17-а, 20, 26, 28-б, 48;

- ул. Ариран, 2, 3, 4, 6;

- ул. Флагманская, 1, 1-а, 2, 3, 4, 6;

- пер. 2-й Заречный, 58.

Плановые работы 10.00 до 17.00 запланированы МУП «Электросервис» в с Дальнее по ул. Крымская, 1, 13, 21.

Справочная информация по телефону 78-27-82 или на сайте компании https://sakh-frs.ru.

Также напоминаем о масштабном отключении холодной воды сегодня ночью с 23.00 20 апреля до 06:00 21 апреля: