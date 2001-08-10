На Сахалине создается технопарк по переработке леса

Презентация стратегического проекта станет одним из центральных событий Дня открытых дверей Сахалинской области для инвесторов в сфере лесопереработки, строительных материалов и возобновляемых источников энергии. Мероприятие состоится в Москве 22-23 апреля. Среди организаторов – правительство островного региона, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, «Корпорация развития Дальнего Востока» и «Корпорация развития Сахалинской области».

– 87 процентов территории острова Сахалин занимают площади лесного фонда. В основном, это деревья хвойных пород. Изделия из них пользуются большим спросом на отечественном рынке, а также в соседних странах – Японии, Китае, Южной Корее. Этот возобновляемый ресурс при бережном использовании способен стать надежным источником доходов для пополнения бюджета региона, а также принести прибыль инвесторам. Предлагаем бизнесменам стать резидентами технопарка лесопереработки, – сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Место для новой инвестиционной площадки выбрано удачно. Тымовский район расположен в центральной части острова. Расстояние подвоза сырья в среднем составляет 153 километра. В непосредственной близости от будущего технопарка проходят автомобильная и железная дороги. Они обеспечивают прямое сообщение с незамерзающими портами на юге острова.

Технопарк ориентирован на выпуск традиционных видов продукции – хвойных пиломатериалов, а также многослойных клееных плит CLT. Этот современный натуральный стройматериал можно использовать при возведении сейсмостойких домов, в том числе и многоэтажных. Отходы пойдут на производство топливных гранул. Мощности технопарка позволят перерабатывать свыше одного миллиона кубометров леса в год. На производстве будет создано 750 новых рабочих мест.

Еще один проект Дня открытых дверей – индустриально-строительный парк «Корсаковский» в 16 километрах от одноименного незамерзающего порта. Здесь планируют выпускать высокотехнологичные модульные домокомплекты, а также сухие строительные смеси, клеи, герметики, полипропиленовые трубы и осветительное оборудование. Объем производства – до 300 тысяч квадратных метров домокомплектов в год. Новых рабочих мест – более тысячи.

Резиденты парков смогут воспользоваться льготами и преференциями в рамках территории опережающего развития или Свободного порта Владивосток.

Также Сахалинская область представит в Москве проекты водородной и альтернативной энергетики. Возможно, в островном регионе будет опробован механизм торговли эмиссиями на выброс парниковых газов. Снизив вредное воздействие на атмосферу за счет «зеленой энергетики» и экологически чистого транспорта, Сахалинская область сможет получить дополнительные поступления в бюджет. При этом чище станет воздух в городах и селах региона.