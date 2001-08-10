Сахалинские казаки получили право защищать честь региона на юбилейном фестивале казачьей культуры

С 28 по 31 мая в п. Тульский Майкопского района Республики Адыгея в 30-й раз пройдет традиционный масштабный праздник – Межрегиональный фестиваль казачьей культуры. Народный ансамбль казачьей песни «Воля» Городского Дома культуры «Родина» из Южно-Сахалинска приглашен к участию в очном туре без дополнительного отбора –подобная привилегия даётся наиболее достойным коллективам, ранее отмеченнымнаградами этого престижного мероприятия.Поездка состоится при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.

Одним из основных организаторов предстоящего фестиваля является Министерство культуры Российской Федерации, а в состав учредителей входит Кубанское казачье войско и Тульское станичное казачье общество. Участникам «Воли» уже не в первый раз предстоит выполнить важную миссию – достойно представить Сахалино-Курильское окружное казачье общество и Уссурийское казачье войско на гостеприимной адыгейской земле. В прошлые годы коллектив под руководством Тимофея Волкова уже демонстрировал значимые достижения по итогамвыступления на очном туре фестиваля. Так, в 2017 году ансамбль занял 1 место и был удостоен призаглавы Майкопского района, в 2020 году «Воля»стала дипломантом 1 степени в номинации «Вокал. Взрослые хоры», а солисты Анатолий Толмачёв и Людмила Турова отмечены дипломами 1 и 2 степени в категории «Вокал. Отдельные исполнители».

Помимо выступления на фестивале, сахалинский коллектив также даст концерты в Анапе, Майкопе и этнографическом комплексе «Казачья станица Атамань».