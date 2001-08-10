Государственную жилищную инспекцию Сахалинской области возглавил Константин Истомин

Он приступил к исполнению своих обязанностей.

Константин Истомин имеет высшее образование. В 2016 году окончил академию права и управления ФСИН России по специальности «Государственное и муниципальное управление». Прошел обучение в Ломоносовском военном авиационно-техническом училище.

В 1990-х годах служил в воинской части, расположенной в селе Сокол Долинского района. В рядах Вооруженных сил обслуживал авиационное оборудование.

Более 20 лет работал в системе УФСИН России по Сахалинский области. Прошел путь от инженерастроительно-производственного участка до руководящих должностей.

Отметим, государственная жилищная инспекция Сахалинской области контролирует на территории региона соблюдение жилищного законодательства. Курирует соблюдение требований по использованию и сохранению жилищного фонда, правила формирования фондов капремонта. Ведет надзор за предоставлением коммунальных услуг и начислением платы за них.

Государственная жилищная инспекция Сахалинской области является уполномоченным органом исполнительной власти региона, осуществляющим областной государственный жилищный надзор и лицензионный контроль за соблюдением обязательных требований юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими управление жилым фондом.