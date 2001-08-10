Центр молодёжных инициатив даст старт акции «Георгиевская ленточка»

Раздавать георгиевские ленточки жителям областной столицы будут 30 волонтеров Центра молодёжных инициатив совместно с активистами военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Старт акции будет дан на площади перед Чехов-центром 22 апреля в 12:00. Помимо раздачи лент горожан будет ждать выставка военного обмундирования, организованная военным комиссариатом Сахалинской области. Региональное отделение ДОСААФ России Сахалинской области представит выездную выставку «Оружие Победы».

Акция продолжится 29 апреля и 5 мая с 13 до 14 часов в трёх точках города: площадка перед Чехов-центром, площадка перед Областной библиотекой и Городской парк им. Ю.А.Гагарина.

Помимо этого, георгиевскую ленту можно получить 9 мая во время праздничных мероприятий. Всего за это время планируется раздать более трёх тысяч ленточек.