Выставка о Чернобыльской трагедии открылась в Сахалинской областной библиотеке

Книжно-иллюстрированная выставка «Чернобыль: события и уроки» открылась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 20 апреля. Экспозиция приурочена к 35-й годовщине техногенной катастрофы на украинской АЭС.

На выставке представлены книги, статьи из периодических изданий и материалы из интернет-ресурсов, рассказывающие о трагедии, произошедшей 26 апреля 1986 года в Чернобыле. Это документальные расследования «Чернобыльская хроника» и «Чернобыльская тетрадь», сборник «Чернобыль. Дни испытаний: Книга свидетельств»Г. Медведева, «Чернобыль, Припять, далее нигде...» А. Шигапова, фотоальбом «Чернобыльский репортаж» и др. Также посетители смогут познакомиться с художественными произведениями по теме.

Вниманию гостей также представлены статьи о жителях островного региона, принимавших участие в устранении последствий трагедии. Например, материал «Ликвидатор»специального корреспондента общественно-политической газеты «Советский Сахалин» Ярослава Сафонова. Публикация посвящена Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Она основана на личных впечатлениях и воспоминаниях коренного сахалинца, сотрудника УВД Сергея Яценко, несшего в свое время службу по охране объектов, расположенных в непосредственной близости от «мертвой» 30-километровой зоны, подвергшейся воздействию мощного выброса радиации из аварийного энергоблока Чернобыльской АЭС. Статья победила в номинации «В буднях всегда есть место подвигу» конкурса журналистов «Щит и перо - 2006», организованного министерством внутренних дел России.

Представленные книги находятся в свободном доступе в зале отраслевой литературы и в центре мобильного библиотечного обслуживания. Дополнительные тематические материалы можно найти в электронной библиотеке «Сахалин и Курилы – острова утренней зари».

Выставка расположена на третьем этаже СахОУНБ и будет работать до 31 мая. Вход свободный. Справки по телефону +7 (4242) 45-25-27.